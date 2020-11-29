Во Львовской области в городе Жовква из-за отсутствия электричества скончались два пациента, которые находились в реанимационном отделении на аппаратах искусственной вентиляции легких. По данному факту полиция открыла уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел вечером 27 ноября. Причиной смерти пациентов стала дыхательная недостаточность.

«Проведенной проверкой установлено, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 отсутствовало электроснабжение в Жовковской районной больнице. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ», - сообщили в полиции.

При этом правоохранители установили, что в больнице есть два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако они не были задействованы.

По факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.