Пандемия коронавируса может свести на нет 20 лет прогресса в борьбе с ВИЧ. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, передает УНИАН.

Также в сообщении говорится, что в 2021 году в продовольственной и другой помощи в мире будут нуждаться 235 млн человек. ООН и ее партнеры поддержат 160 млн самых уязвимых из них.

«Крайняя нищета выросла впервые за 22 года, и резко увеличилась безработица… Пандемия может стереть 20 лет прогресса в борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией и потенциально привести к двукратному росту смертности… В 2021 году 235 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи и защите… ООН и организации-партнеры ставят целью помочь 160 млн наиболее нуждающихся людей в 56 государствах, что потребует $35 млрд»,— сообщило управление в докладе «Глобальный гуманитарный обзор 2021 года».

Наибольший объем средств планируют направить жителям Сирии ($4,2 млрд), а также беженцам и гражданам принимающих их стран ($5,8 млрд). В Йемен направят помощь в $3,4 млрд, в Афганистан — $1,3 млрд, венесуэльцам — $762,5 млн. Еще $1,4 млрд направят венесуэльским беженцам и жителям принимающих их стран.