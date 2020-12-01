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Антимонопольный комитет осуществляет контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции в сфере, связанной с подзарядкой электротранспорта.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, целью этого контроля являются: определение состояния конкурентной среды на рынке, его оценка; выявления и определения имеющихся на рынке проблем, препятствующих развитию конкуренции; обеспечение соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции; подготовка в случае необходимости по результатам такого контроля предложений по осуществлению мероприятий, направленных на развитие конкуренции.

На сегодня Комитетом направлено более 30-ти требований о предоставлении информации к субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность, связанную с подзарядкой электротранспорта.

АМКУ призывает всех, кто получает такие требования, добросовестно относиться к предоставлению информации. Ведь в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» непредставление, представление информации в неполном объеме в установленные органами Антимонопольного комитета Украины сроки или представление недостоверной информации является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, за которое законом предусмотрена ответственность. Также напоминаем: вышеупомянутый закон требует от субъектов хозяйствования, связанных отношениями контроля, обеспечивать обмен информацией между собой и принимать другие меры для предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. Невыполнение субъектами хозяйствования указанных требований не освобождает других субъектов хозяйствования, которым должна быть предоставлена ​​информация или которые должны были принять другие меры, от ответственности.

В то же время Комитет призывает нынешних и потенциальных участников этого рынка направлять в АМКУ информацию и предложения по барьерам (в частности экономических, организационных, административных, технических ограничений), которые могут препятствовать новым компаниям конкурировать на равных с субъектами, которые уже осуществляют деятельность, связанную с подзарядкой электротранспорта. Письма принимаются до 20.12.2020 на электронный адрес [email protected]  
ForUm

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