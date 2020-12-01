По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура ноября в Киеве составила + 3,8° С, что выше климатической нормы на 1,7 ° С.

Температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на 4 градуса, вторая – холоднее на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4 ° С.

Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура снизилась под утро до минус 3,8 ° С, а теплее – 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +11,7 градусов.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 30 мм осадков, что составило 59% климатической нормы.