США за последние 13 лет вложили более $250 млн в программу прекращения эпидемии ВИЧ в Украине, сообщило Посольство США в Украине.

«Эти инвестиции укрепили систему здравоохранения Украины для противостояния ВИЧ и другим вызовам здоровью даже во времена трудностей», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы выражаем свою поддержку тем, кто работает над остановкой распространения эпидемии, и мы поддерживаем своевременное тестирование и лечение, позволяющее людям с ВИЧ жить полноценной жизнью», - подчеркнули в посольстве.