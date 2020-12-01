также в разделеОбщество
Игорь Кушнир признан одним из лучших топ-менеджеров Украины 10
Синоптики предупреждают о гололедице в первые дни зимы 6
В госбюджете заложили 2,6 млрд на вакцинацию от COVID-19 вместо 15,6 млрд грн 16
Минобороны совершило первую закупку военных товаров через Агентство НАТО 19
Бывшему нацгвардейцу сообщили о подозрении в убийстве мужчины 16
Украина грозит санкциями австрийцам за строительство театра в Севастополе 26
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе 7
Минздрав не будет рекомендовать продлить карантин выходного дня 18
30 ноября. Картина дня 11
Благотворительный фонд на Закарпатье подозревают в сепаратизме 118
Украина против РФ: ЕСПЧ принял решение, повышающее шансы на победу 33
Украина отправит специалистов в Турцию перенимать опыт строительства больниц 12
Синоптики дали прогноз на первый день зимы 15
Разведка: На Донбассе сейчас – более 35 тысяч российских военных 35
ВАКС не отстранил детективов НАБУ по делу «Роттердам+» 13
Украину посетит патриарх Варфоломей 29
Духи, часы и тесты на COVID: Из РФ пытались переправить контрабанду на 9 млн 17
В Минздраве анонсировали внезапные проверки больниц 11

США за последние 13 лет вложили более $250 млн в программу прекращения эпидемии ВИЧ в Украине, сообщило Посольство США в Украине.

«Эти инвестиции укрепили систему здравоохранения Украины для противостояния ВИЧ и другим вызовам здоровью даже во времена трудностей», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы выражаем свою поддержку тем, кто работает над остановкой распространения эпидемии, и мы поддерживаем своевременное тестирование и лечение, позволяющее людям с ВИЧ жить полноценной жизнью», - подчеркнули в посольстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги