Согласно ст. 7 закона о госбюджете на 2020 год, с 1 декабря прожиточный минимум в Украине составит 2189 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим:

для детей до 6 лет - 1921 гривня;

для детей от 6 до 18 лет - 2395 гривен;

для трудоспособных лиц - 2270 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен.

Как сообщалось, согласно государственному бюджету на 2020 год прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что пеальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тыс. грн.