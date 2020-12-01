также в разделеЭкономика
Ощадбанк: Украинский суд мешает получить компенсацию от России за Крым 19
Названы сроки принятия бюджета-2021 9
COVID-фонд пополнился почти на 9 миллиардов гривен 59
Президент внес законопроект о кассовых аппаратах 107
Иностранцы возобновили покупку украинских гособлигаций 29
В Украине выросла средняя зарплата 11
В проекте бюджета-2021 доходы увеличили почти на 21 миллиард 28
Кабмин предлагает увеличить на 2 млрд расходы на ОГП и уменьшить на 4 млрд – на Минобразования 16
Минфин: В бюджете до конца года не хватает $3 млрд 44
Кабмин утвердил госбюджет-2021 ко второму чтению 27
НБУ выпустил первую сувенирную банкноту с вертикальным дизайном 29
ЕС выделит Минцифры почти €10 миллионов 8
Дефицит госбюджета вырос до 112 миллиардов 19
Украинские банки начнут принимать цифровой паспорт 12
Нафтогазу без конкурса разрешили добывать газ на шельфе Черного моря 9
В Минэнеро считают, что цена газа уже достигла своего пика 14
Глава Минэнерго выступил за повышение тарифов на электричество для населения 54
Минфин заявил об успешных переговорах с МВФ по бюджету-2021 9

Согласно ст. 7 закона о госбюджете на 2020 год, с 1 декабря прожиточный минимум в Украине составит 2189 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум будет следующим:

для детей до 6 лет - 1921 гривня;

для детей от 6 до 18 лет - 2395 гривен;

для трудоспособных лиц - 2270 гривен;

для лиц, утративших трудоспособность - 1769 гривен.

Как сообщалось, согласно государственному бюджету на 2020 год прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что пеальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тыс. грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2912 грн.
6
Теги