Прожиточный минимум – это общая оценка потребительской корзины, которая включает в себя 3 ключевых фактора: минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров, услуг, которые нужны для сохранения здоровья граждан. Для трудоспособных лиц он составляет 2481 грн, а общий для всех украинцев – 2393 грн. Но, по сути, он не соответствует фактическому – полноценно прожить месяц на такую сумму невозможно.

Что такое прожиточный минимум, как он формируется и как менялся в последние 10 лет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что прожиточный минимум (постановление Кабмина № 780) – это не минимальная зарплата, с которой его часто путают. Это показатель, к которому, в частности, привязаны суммы многих социальных выплат, а также некоторых налогов, штрафов и т.д.

Прожиточный минимум в Украине рассчитывается исходя из стоимости:

потребительской корзины (входят фрукты, овощи, мясо, рыба, масло, хлеб, сахар, кондитерские изделия, яйца, кофе, чай, молочная продукция и др.);

минимального набора непродовольственных товаров (одежда, обувь, предметы бытового назначения и др.);

услуг, нужных для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности плюс различные платежи (коммунальные услуги, расходы на транспорт, различные мероприятия и др.).

Естественно, 2393 грн прожиточного минимума никак не может удовлетворить потребности граждан. Объективно рассуждая, это лишь технические цифры, однако они лишены экономического смысла.

Прожиточный минимум ежегодно меняется. Его утверждает Верховная Рада Украины. Для самого расчета стоимости используют такие классификация: дети до 6 лет, дети от 6 до 18 лет, трудоспособные лица, а также граждане, утра­тившие трудо­способ­ность.

Прожиточный минимум учитывается при вычислении различных соцвыплат. В частности, для единого налога, налоговой социальной льготы, индексации зарплаты, финпомощи для одиноких матерей, размера алиментов, пенсии по потере кормильца семьи, выплаты для малообеспеченных семей, пособия по безработице, судебных сборов и др.

Как прожиточный минимум менялся за последние 10 лет?

с 1 июля 2021 – 2294 грн;

с 1 декабря 2020 – 2189 грн;

с 1 июля 2020 – 2118 грн;

с 1 декабря 2019 – 2027 грн;

с 1 июля 2019 – 1936 грн;

с 1 декабря 2018 – 1853 грн;

с 1 июля 2018 – 1777 грн;

с 1 декабря 2017 – 1700 грн;

с 1 мая 2017 – 1624 грн;

с 1 декабря 2016 – 1544 грн;

с 1 мая 2016 – 1399 грн;

с 1 сентября 2015 – 1330 грн;

с 1 декабря 2013 – 1176 грн;

с 1 января 2013 – 1108 грн;

с 1 декабря 2012 – 1095 грн;

с 1 октября 2012 – 1060 грн;

с 1 июля 2012 – 1044 грн;

с 1 апреля 2012 – 1037 грн;

с 1 января 2012 – 1017 грн;

с 1 декабря 2011 – 953 грн;

с 1 октября 2011 – 934 грн;

с 1 апреля 2011 – 911 грн;

с 1 января 2011 – 894 грн.

Напомним, инфляция в 2015 году составила больше 43%. Поэтому прожиточный минимум отстал от реального еще сильнее.

Прожиточный минимум в 2022-м

В проект госбюджета заложено суммарное за год повышение прожиточного минимума всего на 203 грн. Для трудоспособных лиц прожиточный минимум планируют установить на таком уровне:

с 1 июля – 2600 грн. Повышение составит 119 грн;

с 1 декабря – 2684 грн. Это рост еще на 84 грн.

Власти хотят рассчитывать ПМ по-новому

В Кабинете министров решили сделать прожиточный минимум соответствующим реальным потребностям украинцев. В Министерстве социальной политики рассказали, как собираются по-новому считать его размер.

Для того чтобы поднять прожиточный минимум до уровня реальных потребностей украинцев, от него нужно отвязать определение размеров штрафов и различных выплат, сказала министр соцполитики Марина Лазебная.

"Прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. А все остальное привязываем к базовым выплатам", – заявила министр.

Каким должен быть ПМ?

Директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин считает, что для семьи с ребенком в Киеве нужно не менее $1,2-1,3 тыс. Это примерно 35 тыс. грн. Это в разы больше, чем считают аналитики в правительстве.

В эту сумму не включена аренда жилья, которая в среднем составляет 10-14 тыс. грн без учета стоимости коммунальных услуг для двухкомнатной квартиры в старом жилом фонде. Но в эту сумму входят затраты на еду, – 12-15 тыс. грн в месяц, несколько походов в ресторан за 1 тыс. грн на семью, покупку одежды на 2-3 тыс. грн в месяц.

"Многие активные покупатели делают заказы на зарубежных сайтах или покупают некоторые вещи в сэконд-хенде", – говорит директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.