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Реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тыс. грн, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Пересмотр подходов к определению реального прожиточного минимума - это требование времени. Мы должны, наконец, сказать людям, каким является реальный прожиточный минимум. Потому что сегодня это фактически уровень выживания, а не проживания. Иногда диву даешься, когда смотришь, какой набор продуктов и товаров туда входит, и как это можно привязать к измерению достойной жизни человека. Поэтому, прежде всего, нужно изменить подходы и сферу его применения», - сказала Лазебная в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Министр отметила, что на данный момент в 40 законах выплаты, штрафы и надбавки привязаны к прожиточному минимуму, в связи с чем у государства сложилась патовая ситуация, когда из-за искусственно созданного низкого прожиточного минимума власть не может эффективно управлять социальными стандартами.

«Поэтому совместно с профильным комитетом Верховной Рады работаем над тем, чтобы изменить методологию. Мы дискутируем, например, по формуле определения: будет ли он составлять 40% от средней заработной платы по стране, или будет определяться нормативно-структурным методом», - добавила она.

По словам Лазебной, Минсоцполитики является сторонником именно нормативно-структурного метода, суть которого заключается в определении стоимости продовольственной составляющей прожиточного минимума и его удельного веса, за основу берутся показатели Министерства здравоохранения, о том, сколько нужно человеку потреблять различных продуктов питания.

Министр подчеркнула, что на сегодняшний день реальная стоимость прожиточного минимума составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Отвечая на вопрос, будет ли в бюджете следующего года он зафиксирован на таком уровне, Лазебная заявила, что так должно быть, «но мы должны определиться, как мы будем достигать этого стандарта. Но, главное, честно показать реальный прожиточный и не вводить в заблуждение людей».

Как сообщалось, согласно государственному бюджету на 2020 год прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.
ForUm

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