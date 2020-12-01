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Следователи ТУ ГБР в Полтаве сообщили о подозрении бывшему военнослужащему одной из частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Сумской области.

Следствием установлено, что ночью 18 апреля 2020 в городе Шостка военнослужащий, во время внезапно возникшего конфликта, смертельно травмировал гражданина, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

23-летний нацгвардеец, имея специальные тактические перчатки с пластиковыми вставками, нанес один удар кулаком в левую теменную область головы 34-летнему мужчине. В результате удара пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в районную больницу. Впоследствии мужчину перевели в столичное медучреждение, однако медикам спасти его жизнь не удалось.

Согласно выводам экспертизы, смерть наступила от черепно-мозговой травмы с переломом свода и основания черепа, а также кровоизлияния в ткани головного мозга. Таким образом, бывший военнослужащий подозревается в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Сумского гарнизона Центрального региона Украины.
ForUm

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