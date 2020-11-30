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И.о. генерального директора ГК «Укроборонпром» Игорь Фоменко заявил, что в Украине нет полного цикла производства боеприпасов, а единственный патронный завод остался на оккупированной территории в Луганске.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, по словам Фоменко, сейчас Украина нуждается во всех видах боеприпасов, начиная от патронов.

«Наш единственный патронный завод остался на оккупированной территории в Луганске. К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается», – сказал он.

По словам руководителя «Укроборонпрома», сегодня используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они теряют свои характеристики за время нахождения на складах.

Фоменко считает, что в ближайшие несколько лет ни один украинский завод не сможет запустить полный цикл производства боеприпасов.

 
ForUm

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