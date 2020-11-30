Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух кандидатов в ряды украинских военных подразделений на сокрытии факта двойного гражданства, сообщает пресс-центр СБУ.

Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой - уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ.

Установлено, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно аннексированной территории АР Крым. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй - закончил школу в РФ, получил российский паспорт, вскоре переехал на постоянное жительство в нашу страну и стал ее гражданином.

Сейчас проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ.

Служба безопасности Украины передала полученную информацию командованию Национальной гвардии для принятия соответствующих решений.