Во втором туре выборов мэра Черновцов победил предприниматель Роман Кличук. Его выдвинула партия «Единая Альтернатива».

Такие результаты объявила городская избирательная комиссия, сообщает Суспільне.

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей.

За его оппонента, Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Кличук более 20 лет занимается предпринимательством. Был депутатом областного совета от фракции «Батькивщина». Баллотировался в парламент по списку «Самопомощи», однако не прошел. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, но добровольно вышел из его состава.

Является владельцем компании «Рома», которая занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, продуктами питания и табачными изделиями. Владеет фирмой «Гойра групп», которая объединяет несколько ресторанов.

В 2015 году на выборах в городской совет от партии «Народный контроль» баллотировалась начальница юротдела фирмы «Рома» Оксана Кинащук. Тогда гражданская сеть «Опора» сообщала, что компания, директором которой является Кличук, финансировала установку детской площадки в округе кандидата. В этом году кандидат в депутаты от «Народного контроля» Андрей Олейник сказал, что партию финансово поддерживают предприниматели, в частности Кличук.

Во втором туре проголосовали 23% избирателей. Это на 10% меньше, чем общая активность избирателей в Украине.