Венецианская комиссия планирует принять решение по запросу президента Украины относительно конституционной ситуации в Украине на заседании 11 декабря.

Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованного секретариатом ВК, сообщает «Европейская правда».

В повестке дня, направленной членам комиссии, отведено 30 минут на обсуждение двух вопросов, касающихся конституционного кризиса в Украине.

Кроме анализа «конституционной ситуации» по запросу президента Зеленского, «Венецианка» внесла в свои планы также пункт под названием «срочный вывод о реформе Конституционного суда Украины».

Кто именно обратился по второму вопросу, не указывается, однако, известно, что в запросе Зеленского (фотокопию которого впоследствии передали экспертам) такой просьбы не было, и этот недостаток конкретики в запросе был одним из оснований для критики в адрес Банковой.

В повестке дня не уточняется, какую именно реформу будет анализировать ВК, впрочем, пока известно о президентском проекте. Ранее президент «Венецианки» Джанни Букиккио очень критично отзывался о данном документе.

Напомним, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.