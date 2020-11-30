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Врачи диагностировали у избранного президента США Джо Байдена две трещины в кости правой ноги после того, как он подвернул ногу, играя с собакой.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Hill.

«Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей», - заявил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.

По его словам, Байдену теперь придется носить на правой ноге ортопедический сапог.

С семьей избранного президента проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байдены взяли из приюта.

Действующий президент США Дональд Трамп уже отреагировал на несчастный случай, пожелав Байдену «скорее выздоравливать».
ForUm

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