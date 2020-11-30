Врачи диагностировали у избранного президента США Джо Байдена две трещины в кости правой ноги после того, как он подвернул ногу, играя с собакой.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Hill.
«Последующая компьютерная томография подтвердила микротрещины боковой и средней клиновидных костей», - заявил лечащий врач Байдена Кевин О’Коннор.
По его словам, Байдену теперь придется носить на правой ноге ортопедический сапог.
С семьей избранного президента проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байдены взяли из приюта.
Действующий президент США Дональд Трамп уже отреагировал на несчастный случай, пожелав Байдену «скорее выздоравливать».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время