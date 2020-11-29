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19 ноября в аэропорту «Schiphol» (Амстердам) произошел инцидент с участием украинской делегации, направляющейся в Перу для переговоров по поставке самолёта Ан-178. Об этом сообщает «Антикор».

Как сообщают в издании, в 2019-ому году руководство государственного спецэкспортёра ГХВП «Спецтехноэкспорт», предприятия-участника Госконцерна «Укроборонпром», подписало контракт на поставку самолёта Ан-178 с Министерством внутренних дел Республики Перу.

«К сожалению, контракт пока не вступил в силу – украинская сторона до сих пор не может открыть банковскую гарантию, что является обязательным условием перечисления МВД Перу предварительной оплаты за самолёт и началом работ», - сообщают в издании.

Очередной визит руководства ГХВП «Спецтехноэкспорт», Министерства иностранных дел и государственного «Укргазбанка» в Перу был спланирован на ноябрь – и уже международный полёт по маршруту Киев – Амстердам – Панама – Лима ознаменовался пьяным скандалом.

Осуществив ранний вылет из Киева в 06:00 рейсом PS9387 и прибыв в Амстердам для дальнейшего перелёта в Панаму рейсом KL 757 в 11:10, украинская делегация чуть не осталась без держателя контракта – Евгения Ларина, директора ГХВП «Спецтехноэкспорт». Не смотря на вылет в 6 утра, по прибытию в Амстердам директор украинского экспортёра находился в состоянии настолько сильного алкогольного опъянения с присущей чиновникам агрессивностью, что на рейс в Панаму его пустили только после личного вмешательства консула Украины в Нидерландах.

Дополнительное осложнение вызвали также сомнения сотрудников аэропорта в достоверности ПЦР-теста Евгения Ларина – уже ставшая для украинских чиновников неприятная традиция.

Учитывая важность командировки, Министерство иностранных дел Украины приложило все силы для решения конфликтной ситуации, а Евгений Ларин был буквально уложен в самолёт в расстёгнутых брюках и рубашке. По завершению инцидента, посольство Украины в Нидерландах направило официальную ноту в Киев.

Евгений Ларин – сын покойного эндокринолога Александра Ларина, известного и заслуженного врача. Евгений Ларин руководит одним из ведущих украинских экспортёров оружия и военной техники с января 2020-го года – был назначен по протекции Айвараса Абромавичуса и Михаила Морозова.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/423207-skandal_v_stile_lutsenko_direktor_voennogo_eksportera_evgenij_larin_ustroil_debosh_v_aeroportu_amsterdama
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