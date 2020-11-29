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По меньшей мере 30 афганских военных погибли и еще 24 получили ранения в результате взрыва автомобиля рядом с военной базой в провинции Газни в центральной части Афганистана.

Ariana News сообщает, что для нападения была использована военная машина Humvee. Похищенный автомобиль, начиненный взрывчаткой, был подорван рядом с военной базой вместе с террористом-смертником за рулем.

Как информирует агентство Xinhua, в результате взрыва погибли по меньшей мере 30 человек, еще 24 были ранены.

«Около 30 убитых и 24 раненых было принято в главную гражданскую больницу города Газни после взрыва сегодня утром», — сказал Баз Мохаммад Хемат, директор гражданской больницы города Газни.

Вероятнее всего, что количество погибших возрастет еще больше.

«Все убитые и раненые были военными. В лагере размещен батальон афганской национальной армии (АНА). Ранее этот объект принадлежал полиции, но сейчас он превращен в батальон АНА, и все жертвы были солдаты АНА», — сообщает Xinhua со ссылкой на анонимный источник в службе безопасности страны.
ForUm

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