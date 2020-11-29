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В Беларуси в воскресенье проходит акции протеста под название "Марш соседей". По состоянию на 14:00 силовики задержали как минимум 42 участников протестов.

Об этом сообщают представители правозащитной организации "Вясна".

Большинство задержаний произошло в Минске - 34. Также силовики задерживали демонстрантов в Боровлянах (5), Витебске (2) и Лесном (1).

При этом по информации Tut.by, среди задержанных - член основного состава Координационного совета Беларуси Дмитрий Крук. Кроме этого сообщается, что при задержаниях применяют слезоточивый газ.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Минске люди начали выходить на акции протеста. 
ForUm

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