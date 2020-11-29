Черногория и Сербия изгнали послов друг друга из-за исторического спора, возникшего более века назад.

Об этом сообщает BBC.

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией «освобождением». Его обвинили во «вмешательстве во внутренние дела Черногории» и дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Также был выслан посол Черногории в Сербии Тарзан Милошевич.

Собрание 1918 года постановило, что Черногория станет частью Королевства сербов, хорватов и словенцев, которое позже было известно как Югославия.

В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством впервые после окончания Первой мировой войны.

Божович сделал комментарии на заседании ассоциации, представляющей черногорских сербов. Он назвал решение 1918 года «свободным выражением воли народа к объединению с братской Сербией».

Министерство иностранных дел Черногории заявило, что Божович «принизил государство, которое дало ему дипломатический иммунитет». Ему было сделано несколько устных и письменных предупреждений.

В ответ Милошевичу было предложено покинуть Сербию.