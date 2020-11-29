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По состоянию на 08:00 112 участков на втором туре выборов мэра Черновцов открылись вовремя и без нарушений.

Об этом сообщает полиция.

Безопасность и порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.

Напомним, сегодня, 29 ноября, второй тур местных выборов на должность главы Черновицкого городского совета. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.

На должность городского головы претендуют предприниматель Роман Кличук (от партии Единая альтернатива, набравший в первом туре 27,29% голосов) и депутат горсовета Виталий Михайлишин (от партии Команда Михайлишина, который в первом туре имел поддержку в 21,33%).

Как сообщалось, в воскресенье 15 и 22 ноября второй тур выборов мэра прошел в 18 городах Украины. Последним мэра будет выбирать Кривой Рог — там голосование запланировано на 6 декабря.

Напомним, первый тур очередных местных выборов в Украине состоялся 25 октября.
ForUm

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