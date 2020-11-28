В ближайшие три дня (29 ноября - 1 декабря) ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Снег прогнозируется по всей Украине, кроме юго-восточных областей.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в воскресенье, 29 ноября, в западных областях преимущественно снег, который в течение понедельника-вторника прекратится.
Температура в воскресенье ночью ожидается от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в южной части ночью 0-5 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.
В понедельник-вторник, 30 ноября - 1 декабря, в большинстве областей температура постепенно снизится на 2-5 градусов.
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