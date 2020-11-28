Президент Армении Армен Саркисян в субботу, 28 ноября отправился в Москву с частным визитом. Планируется обсудить события в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.
Согласно сообщению, Саркисян встретится с представителями армянской диаспоры на территории России. Он планирует обсудить с ними последние события в Нагорном Карабахе и ситуацию в Армении в целом.
Напомним, в Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна.
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