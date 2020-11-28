В центре Киева мусоровоз провалился под асфальт примерно на 1,5 метра. Об этом в пятницу, 27 ноября, этом сообщает ТСН.

Известно, что после загрузки мусора машина проехала несколько метров и провалилась.

Задние колеса грузового автомобиля провалились под дорожное покрытие, поэтому самостоятельно он выбраться из "ловушки" не смог. Для того, чтобы поднять авто, вызвали спецтехнику.

Никто из людей не пострадал.

Из-за инцидента проезд по улице Гончара в столице перекрыли.