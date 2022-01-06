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В период праздничных дней с 31 декабря по 2 января в Киеве были скорректированы графики вывоза отходов, поскольку объемы увеличились на 15%. КП «Киевкоммунсервис» и перевозчики, работающие по соответствующим договорам с коммунальным предприятием, вывезли в эти дни около 32 тысяч кубометров отходов, а дополнительный объем составил более 4,1 тысяч кубометров. Об этом сообщает КП «Киевкоммунсервис».

По словам директора коммунального предприятия Максима Ляшкевича, предприятия оптимизируют графики вывоза с учетом увеличения объемов отходов.

 «Просим оперативно уведомлять нашу клиентскую службу или службы наших партнеров, если контейнеры переполнены. Мы стремимся, чтобы для киевлян праздничные дни проходили в комфорте, а во дворах не скапливался мусор. И большая просьба активно пользоваться контейнерами для раздельного сбора – пластика, стекла, бумаги, опасных отходов. Типы контейнеров можно найти на нашей карте», – отметил Ляшкевич.

Напомним, если контейнеры переполнены, можно обратиться на Facebook-страницу предприятия, оставить обращение на сайте или позвонить по телефону: 044-594-77-10; 067-372-31-71; 067-595-82-52.

В столице установлено около 4 тысяч разного типа контейнеров для раздельного сбора отходов – для сухой фракции, отдельно для стекла, бумаги, пластика, для опасных и медицинских отходов и т.д.
ForUm

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