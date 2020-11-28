В Аргентине по факту смерти футболиста Диего Марадоны возбудили уголовное дело.

Об этом информирует Todo Noticias.

Правоохранители проверяют, была ли допущена небрежность со стороны медработников, которые следили за состоянием здоровья футболиста после операции.

Следователи допросят медсестру, которая следила за тем, чтобы Марадона принимал необходимые препараты. По информации следствия, она не дала Марадоне одну из таблеток утром, когда у него случился сердечный приступ.

Прокуратура установила, что скорая помощь ехала к Марадоне 11 минут. Прокурор Лаура Капра и заместители генерального прокурора Патрисио Феррари и Косме Иррибарен определили, что в 12:17 Марадоне была необходима медицинская помощь, ее оказали в 12:28. Ранее адвокат футболиста Матиас Морли заявил, что скорая ехала к Марадоне 30 минут.

Напомним, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа.