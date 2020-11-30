Аргентинские власти начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил недавно умершего футболиста Диего Марадону. Прокуратура проверяет версию, что его смерть могла стать следствием халатности медика.

Как сообщает аргентинский телеканал Todo Noticias, врачу уже объявили подозрение в непредумышленном убийстве, однако эта информация пока официально не подтверждена, передает hromadske.

«Вчера (28 ноября/ — Ред.) расследование и сбор доказательств были продолжены, мы собирали заявления разных людей, в том числе прямых родственников покойного. На основе уже полученных доказательств мы сочли необходимым требовать проведения обысков в доме и офисе врача Леопольдо Луке», — цитирует издание заявление аргентинских прокуроров.

СМИ указывает, что сотрудники прокуратуры Аргентины провели обыски в доме и частной клинике Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача халатности.

Дочери Марадоны якобы потребовали предоставить им сведения о том, какие медицинские препараты принимал их отец.

Еще в четверг, 26 ноября, адвокат Марадоны Матиас Морли заявил, что потребует проведения полного расследования обстоятельств смерти футболиста и обвинил сотрудников службы скорой помощи в медленной реакции на вызов.

«Скорая ехала более получаса — это просто преступная халатность», — говорилось в его заявлении в Twitter.

Есть подозрения, что условия реабилитации Марадоны после операции в его доме не соответствовали необходимым требованиям, в том числе ни было дефибриллятора и постоянного присутствия медиков, специализирующихся на лечении алкоголизма и наркомании. Прокуроры также интересуются, как часто Луке посещал футболиста в его доме.

Издание BBC цитирует заявление врача Марадоны Леопольдо Луке. На пресс-конференции в воскресенье он со слезами на глазах заявил, что ни в чем не виноват и сотрудничает со следствием.

«Я был совершенно потрясен, когда Диего умер. Я приехал на место, там уже работали сотрудники прокуратуры. Все это время я был готов с ними говорить», — рассказал он.

Он уверяет, что медицинской ошибки не было, с Диего произошел непредвиденный случай — инфаркт. Для такого пациента, как он, мол, это первое, что могло случиться.

По словам Луке, у Марадоны были сложные отношения с медиками: Диего ненавидел врачей и психологов. Хотя с ним якобы было иначе, потому что Луке, мол, был с ним очень искренним. Врач также заявил, что после успешной операции на головном мозге не занимался его лечением.

«Что касается меня, то я нейрохирург, и моя работа была завершена. Я с ним закончил. Хотите знать, в чем я виноват? В том, что любил его, что о нем заботился. В том, что продлил ему жизнь и до самого конца пытался сделать ее лучше», — добавил он.

Напомним, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа.