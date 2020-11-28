Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о либерализации применения кассовых аппаратов для предпринимателей.
Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций (№ 4439).
Напомним, Зеленский представил программу помощи украинцам в связи с карантином.
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