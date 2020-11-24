В Верховную Раду в ближайшее время будут представлены законопроекты относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем влоге, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, разработанные законодательные инициативы, в частности, будут предусматривать следующее: физические лица - предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн.

Кроме того, субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест. «Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простой в размере до 8000 гривен на одного работника», - отметил президент.

Предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По словам главы государства, это - почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

«Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников», - сказал президент.

Кроме того, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Глава государства также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.

«Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что малый и средний бизнес уже получили более 13 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». «Важно, что программа «5-7-9» продолжится и расширит свои возможности в этом и следующем году», - добавил глава государства.

«Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов», - подчеркнул президент.

Зеленский также призвал граждан поддерживать любимые кафе и рестораны, заказывая у них доставку еды.

«Расскажите в социальных сетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку, поддержав их таким образом. И сегодня, и на выходных», - отметил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.