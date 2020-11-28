Все проблемы, которые в последнее время начались у рынка «Столичный», а именно: сообщения о рейдерском захвате, судебные разбирательства и арест счетов происходят из-за действий миноритарного акционера предприятия - руководителя ООО «Сучасні ринкові інновації» Влады Молчановой. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал заместитель генерального директора по работе с арендаторами Дмитрий Долгушевский.

Он пояснил, что c 2011 года рынком «Столичный» владели два собственника: мажоритарный акционер, у которого 77,5% акций - ООО «Аграрный маркетинговый центр» («АМЦ») и миноритарный, с 22,55% - ООО "Сучасні ринкові інновації" («СРИ»), владельцем которого является Влада Молчанова. Директором рынка «Столичный», по словам Долгушевского, начиная с 2011 по 2020 год был Алексей Чумак - человек, который был назначен на эту должность Молчановой.

В 2019 году на предприятии, по словам замдиректора начался аудит в связи с тем, что за семь лет существования рынка мажоритарный собственник не получал дивидендов.

«В ходе его проведения было установлено, что деньги со «Столичного» систематически выводились на какие-то «левые» предприятия под сомнительными предлогами. Все это подписывал генеральный директор Алексей Чумак. Более того. Было установлено также, что при строительстве рынка цены на работы и материалы были завышены в разы. Генеральным подрядчиком в строительстве рынка выступала строительная компания Влады Молчановой», - отметил он.

Кроме того, по словам замдиректора по работе с арендаторами, в ходе аудита выяснилось, что без разрешения общего собрания от учредителя, акционеров, как это предусмотрено уставом, все имущество рынка, находящегося на 160 га земли было заложено всего за 40 миллионов гривен.

«Когда рынком руководил ее управленец, проводились некие финансовые операции, которые подтверждаются бухгалтерскими выписками (у нас это все есть). Вот, допустим, в один день деньги заходят на предприятие как финансовая помощь рынку. Зачем нужна помощь предприятию, у которого 100% площадей сданы – непонятно. Но факт есть факт. И в тот же день эта "помощь", эти деньги рынок выводит другому предприятию, некому ООО. Оно потом банкротится – и у рынка появляется задолженность перед предприятием Молчановой в размере 28 миллионов гривен. Это она заготовки такие делала», - добавил он.

Долгушевский добавил, что это все осуществлялось Владой Молчановой для того, чтобы обанкротить предприятие, однако суды всех инстанций, вплоть до Верховного признали, что рынок – платежеспособен. Причем, после смены генерального директора, финансовые показатели существенно выросли - за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% - со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменьшились расходы, а операционная прибыль возросла в 6,2 раза, с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.

«Госпожа Молчанова хотела обанкротить предприятие, чтобы ввести туда своего контролируемого арбитражного управляющего. И чтобы он кассу выводил по-прежнему туда, куда ей хотелось и реализовал имущество предприятия ее предприятиям. И деньги от продажи которого не задерживались в кассе рынка даже на сутки», - отметил Долгушевский.

Главная же цель нападок Молчановой на «Столичный», по мнению замдиректора – «купить за копейки» рынок, чтобы его снести и начать масштабную застройку.

«Она хочет застроить участок, на котором сейчас расположен «Столичный». Потому что рынок занимает сто шестьдесят гектар земель. Молчановой рынок вообще не нужен. Она как застройщик (Молчанова возглавляет строительную компанию Stolitsa Group. – Ред.) хочет эти гектары застроить пятиэтажками, девятиэтажками - да и все», - подчеркнул Долгушевский.

Он напомнил, что целевое назначение земли, на которой стоит «Столичный» - для размещения сельскохозяйственного рынка. Поэтому, в случае если он перестанет существовать - тысячи украинских производителей потеряют возможность реализовывать собственную продукцию на крупнейшей сельскохозяйственной площадке страны.

Напомним, ранее сообщалось, что компания - застройщик Stolitsa Group планирует совершить захват крупнейшего рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", чтобы на его месте начать строительство.