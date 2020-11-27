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Поблизости Тегерана в результате нападения убили ведущего физика-ядерщика Ирана Мохсена Фахризаде. Ряд иранских чиновников уже обвинили в этом Израиль и США.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Министерство обороны Ирана, передает hromadske.

По данным ведомства, на автомобиль ученого напали «террористические элементы». Возникла перестрелка между нападавшими и охранником Фахризаде, ученый получил серьезные ранения и впоследствии скончался в больнице.

Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.

В то же время несколько иранских чиновников заявили, что, по их мнению, за убийством стоит Израиль. Также один из советников верховного лидера Ирана и кандидат в президенты Ирана Хоссейн Дехган поклялся отомстить и намекнул, что перед завершением своей каденции президент США Дональд Трамп пытается развязать полномасштабную войну.

Он был одним из ведущих разработчиков ядерной программы Ирана. В 2018 году премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ученый является руководителем всего ядерного проекта Тегерана. В СМИ его называли «отцом иранской бомбы». Отметим, что при этом ядерное оружие в Иране пока еще не создали.

Также стоит напомнить, что в январе 2020 года американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, который был одним из самых влиятельных силовиков страны. Это привело к обострению ситуации на Ближнем Востоке. В частности, именно во время обстрелов Ираном американских военных баз был сбит самолет Boeing-777 «Международных авиалиний Украины».

Тегеран после этого также объявил об отказе от ограничений на обогащение урана, предусмотренных соглашением от 2015 года об отказе от разработки ядерного оружия в обмен на снятие некоторых экономических санкций.

Правда, позже Иран уточнил, что соглашение «еще не похоронено» и страна готова вернуться к его выполнению после снятия санкций.
ForUm

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