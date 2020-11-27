Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает председателей парламентских фракций на совещание в субботу в 11:00.

Об этом в Telegram сообщил депутат от «Голос» Ярослав Железняк.

По словам нардепа, совещание состоится с участием премьера Дениса Шмыгаля, главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителей.

«Тема – работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о бюджете-2021, законах по конституционному кризису и о назначении главы НАБУ, а также о поддержке бизнеса и отсрочке РРО», - написал он.

Железняк отметил, что в последний раз такие встречи проводили, как только в Украине ввели карантин.