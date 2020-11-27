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Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что при введении локдауна должны быть четко сформулированы все его условия и строгий контроль за соблюдением ограничений. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Хочу напомнить, что вводит строгий карантин исключительно правительство своим решением. И, я уверен, если локдаун таки введут, нам нужны четко сформулированные условия и правила соблюдения карантина. Они должны быть определены заранее и доведены до каждого, - подчеркнул мэр столицы. - Крайне важен также контроль за соблюдением этих правил. Потому, к сожалению, у нас много случаев, когда решения принимаются, но их не выполняют», - сказал Кличко.

Также он подчеркнул, что будет настаивать в случае введения локдауна, чтобы правительство не останавливало работу общественного транспорта.

«Я буду настаивать, если локдаун таки будет введен, чтобы ни в коем случае не останавливали работу метро и наземного общественного транспорта», - отметил Кличко.

Он напомнил, что метро не закрывали во многих городах мира в условиях строгого карантина. Потому что немалому количеству людей, работающих в сферах жизнеобеспечения города, придется ездить на работу.

«Главное, что должны понимать киевляне, - транспорт будет работать для тех, кто едет на работу и по в самом деле неотложным делам. Все же остальные должны быть сознательными и не подвергаться опасности».
ForUm

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