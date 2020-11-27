В воскресенье, 29 ноября, в Черновцах будут повторно голосовать на выборах городского головы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

В избирательный бюллетень для повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы включены два кандидата:

- Роман Кличук (выдвинут местной организацией политической партии «Единая альтернатива»);

- Виталий Михайлишин (выдвинут местной организацией политической партии «Команда Михайлишина»).

По итогам голосования по выборам городского головы 25 октября 2020 указанные кандидаты получили наибольшее количество голосов избирателей – Кличук - 27,29% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Михайлишин - 21,33%.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 включительно.

Согласно Избирательному кодексу Украины указанные результаты устанавливает городская территориальная избирательная комиссия и не позднее чем на пятый день после дня установления официально обнародует их в средствах массовой информации.