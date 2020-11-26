Бывший беркутовец Александр Маринченко, обвиняемый в расстрелах протестующих на Майдане, просит суд восстановить его на службе в полиции. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на адвоката экс-милиционера Стефана Решко.

По его словам, иск подали в Окружной админсуд Киева в феврале 2020 года, тогда же Маринченко был уволен из полиции.

«Будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства, без вызова сторон, без уведомления о слушании. Где-то в следующем году будет рассмотрение. Не скоро это происходит», - сказал адвокат.

В феврале адвокат бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» Александра Маринченко и Сергея Тамтуры сообщил, что они вернулись в Киев после обмена удерживаемыми лицами между Киевом и боевиками «ЛДНР».

По словам адвоката, Маринченко и Тамтура имеют статус обвиняемых, в отношении них действует мера пресечения в виде личного обязательства.

Пять бывших «беркутовцев» - Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко - обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

В декабре 2019 года Генпрокуратура изменила группу прокуроров по делу расстрела на Майдане, а суд, который рассматривал дело, - сменил всем пяти меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Прокуроры подтвердили, что экс-беркутовцы были включены в список на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и боевиками «ЛДНР».

29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками по формуле «76 на 124». Украина получила 76 человек (12 военных, 64 гражданских).