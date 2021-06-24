По результатам специального судебного производства Сосновский райсуд Черкасс признал экс-командира батальона милиции особого назначения «Беркут» при Главном управлении Министерства внутренних дел Украины в Луганской области виновным в совершении уголовных преступлений в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства (ч. 1 ст. 171 , ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Он приговорен к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, сообщил Офис генпрокурора.

Во время судебного разбирательства Черкасской областной прокуратурой доказано, что обвиняемый, находясь 27 января 2014 на Соборной площади в Черкассах, отдал приказ подчиненным о применении спецсредств и задержания мирных митингующих, не обеспечил личную неприкосновенность задержанных лиц, а также препятствовал законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным правоохранителей, экс-беркутовец скрывается на временно оккупированной территории Луганской области и занимает руководящую должность в так называемом «МВД ЛНР».