Бывшему командиру оперативной роты батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщено о подозрении по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 в центральной части Киева, информирует ОГП.

По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в Киеве, для препятствования массовому движению митингующих с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины для публичного выражения поддержки голосования народными депутатами за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента, а также для устрашения населения и оказания влияния на принятие решений объединениями граждан, организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта.

С этой целью бывший правоохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение сотрудниками МОТ «Беркут» специальных средств и огнестрельного оружия.

Такие действия бывшего командира роты «Беркута» привели к тяжелым последствиям, в том числе убийству 3 митингующих, причинение тяжких телесных повреждений 11 лицам, средней тяжести - 59, легких - 129.

Подозреваемому инкриминируется организация на выполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, террористического акта, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст.121 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.