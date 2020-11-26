Киевская духовная академия начала дистанционные лекции и консультации для студентов заочного отделения, проживающих в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kdais.kiev.ua, онлайн-курс проходит по благословению ректора КДАиС епископа Белогородского Сильвестра в рамках Договора о сотрудничестве между Киевским духовными школами и Пастырским училищем Чикаго и Среднего Запада РПЦЗ.

Лекции и консультации проводятся через платформу Zoom.

Курирует проект помощник ректора по работе с иностранными студентами профессор протоиерей Ростислав Снегирев.

По благословению архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра, в этом учебном году к консультациям присоединились желающие прихожане Русской Православной Церкви Заграницей.