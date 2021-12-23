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В Киевских духовных школах Украинской Православной Церкви издали книгу «История Православия в Украине в новейшее время».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, автор издания - епископ Виктор (Коцаба).

«Книга включает в себя очерк истории Православия на территории Украины, охватывающий период с конца 1980-х до начала 2020-х годов. В книге описываются события, связанные с обретением Украинской Православной Церковью независимости и самостоятельности в управлении, ее становление и развитие в украинском государстве после распада Советского Союза, миссионерское, духовно-просветительское и социальное служение в современном мире», - отмечается в издании.

Членами редакционной коллегии книги стали профессор протоиерей Николай Данилевич и доцент протоиерей Василий Яковчук.

Книга будет полезна преподавателям церковно-исторических наук и всем, кто интересуется историей и современным состоянием Православия в Украине.

Как сообщалось ранее, в УПЦ впервые перевели на украинский язык произведения отцов Церкви и христианских писателей IV-V веков.
ForUm

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