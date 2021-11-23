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Сегодня, в день 86-летия со дня рождения Митрополита Владимира (Сабодана) на его могиле в Киево-Печерской лавре состоялась заупокойная лития.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kdais.kiev.ua, память почившего Предстоятеля УПЦ почтило духовенство, студенты Киевских духовных школ и верующие.

Богослужение возглавил духовник Киевской академии и семинарии архимандрит Маркелл (Павук).

Блаженнейший Митрополит Владимир 22 года нес послушание Предстоятеля Украинской Православной Церкви, был блестящим богословом, проповедником, духовным писателем и журналистом.

Митрополит Владимир (Сабодан) родился 23.11.1935 в селе Марковцы Летичевского района Хмельницкой области. С 9 лет нес послушание при Свято-Архангело-Михайловском храме родного села.

По окончанию Меджибожской средней школы учился в Одесской духовной семинарии (1954 -1958), в 1958 году поступил в Ленинградскую духовную академию, которую закончил в 1962 году со степенью кандидата богословия за научную работу "Христос Спаситель – Начальник мира".

14 июня 1962 г. митрополит Херсонский и Одесский Борис (Вик) рукоположил в сан диакона, 15 июня – в сан иерея, 26 августа отец Виктор был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого равноапостольного князя Владимира.

В 1965 году закончил аспирантуру при Московской духовной академии, стал ректором Одесской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита.

В 1966 году назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.

23 июня 1966 г. стал епископом Звенигородским, викарием Московской епархии с поручением выполнять обязанности представителя РПЦ на Всемирном совете Церквей.

28 ноября 1968 г. епископ Владимир был перемещен на Переяслав-Хмельницкое викариатство Киевской епархии. 

С 20 марта 1969 г. – епископ Черниговский и Нежинский, временно руководил Сумской епархией. После возведения в сан митрополита 
16 июля 1982 г. возглавил Ростовскую и Новочеркасскую епархию. 

28 марта 1984 г. митрополит Владимир назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. С 30 декабря 1987 г. – управляющий делами Московского Патриархата и постоянный член Священного Синода.

27 мая 1992 года Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви избран Митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

Покойный Блаженнейший нес свое послушание до последнего дня жизни, хотя и был тяжело болен. 

Почил Митрополит Владимир 5 июля 2014 года в Киеве, 7 июля его похоронили у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре.
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