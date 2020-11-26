Норвежская копания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL) вышла из российского проекта «Северный поток-2» из-за угрозы американских санкций. Компания должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства трубопровода, сообщает РБК-Украина.

«Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект «Северный поток - 2», подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что владелец «Северного потока-2» привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы.

«Наша работа по проекту «Северный поток-2» включает в себя рассмотрение документации и наблюдение за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

В октябре Государственный департамент США расширил санкции относительно «Северного потока-2», чтобы помешать завершению строительства российского газопровода.