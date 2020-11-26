также в разделеОбщество
Больницы УЗ просят денег, чтобы начать прием больных COVID-19 6
После перехода образования на «удаленку» возросло число нарушений закона о языке 11
В МПСС опровергли информацию о тонущем под Одессой буксире 8
ООН: Из-за вырубки леса Карпатский регион находится в опасности 9
Журналист рассказал, как прокуратура «крышует» свои незаконные действия 19
В Запорожье чиновники НААН присвоили 20 миллионов 13
Аваков призвал как можно скорее ввести локдаун 38
РФ отправила в ОРДЛО 100-й «гумконвой» 22
СБУ пресекла переправку через Украину российских запчастей к вертолетам 18
В Турции объявили приговоры 475 обвиняемым в попытке госпереворота 8
Правозащитник: Власть Ирпеня превращает город в бетонное гетто 14
На Закарпатье на контрабанде сигарет поймали пограничника и священника 40
Разумков чувствует себя лучше, но снова получил положительный тест на COVID-19 15
СМИ: Локдаун в Украине могут ввести с 20 декабря 27
Хомчак: ВСУ не должны открывать огонь, чтобы не провоцировать боевиков 14
В Украине – очередной антирекорд: 15331 новый случай COVID-19 31
Кабмин сменил руководителя ГФС 20
25 ноября. Картина дня 22

Пограничники не пустили оператора телеканала «Russia today» в Украину, а также запретили ему въезд в нашу страну на 3 года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска «Кучурган», что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.

Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма.

В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала «Russia today».

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
5
Теги