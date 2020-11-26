Пограничники не пустили оператора телеканала «Russia today» в Украину, а также запретили ему въезд в нашу страну на 3 года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Иностранец 1971 года следовал в нашу страну автомобилем. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска «Кучурган», что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.

Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма.

В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова данное лицо попадало туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала «Russia today».

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.