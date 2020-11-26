В правительстве и Офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели.

В Украине по состоянию на 26 ноября зафиксирован 15331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19.

В Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван посол Украины в стране Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине.

Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что ВСУ не должны открывать огонь на Донбассе без необходимости, чтобы «не провоцировать силовые действия противника».

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева, которые грубо уклоняются от выполнения своих процессуальных обязанностей.

Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.