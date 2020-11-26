Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что ВСУ не должны открывать огонь на Донбассе без необходимости, чтобы «не провоцировать силовые действия противника».

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает НВ.

Хомчак объяснил, что украинские военные не открывали огонь после ранения военного Вячеслава Минкина, потому что эвакуировали его. По его словам, это четвертый случай смерти за 122 дня перемирия на Донбассе. Еще 14 человек были ранены — главнокомандующий считает, что «если сравнивать с прошлым периодом, это мало».

«Если перед Вооруженными силами стоит задача без необходимости не открывать огонь, чтобы не провоцировать на соответствующие силовые действия противника, то в подавляющем большинстве, на 99%, наши военные эти задачи выполняют. К сожалению, враг не так же выполняет их», — рассказал Хомчак.

По словам главнокомандующего, обстрелы вражеских снайперов на Донбассе обостряются перед встречами ТКГ, а оккупационные войска около двух недель назад пополнились 10−20 снайперскими группами. Одна из таких групп стреляла по Вячеславу Минкину:

«Когда ему оказывали помощь, раздался второй выстрел. Это (делают. — Ред.) подготовлены и хладнокровные люди. Для чего — вопрос открытый».

Он подчеркнул: представители незаконных вооруженных формирований провоцируют украинскую сторону на ответный огонь, чтобы заявлять о том, что Украина нарушает взятые на себя обязательства.

Хомчак рассказал, что военное руководство провело с военными беседу о стабильном прекращении огня, хоть это и стоило определенных усилий, потому что многие военные теряли друзей и сами были ранены: «Ребята, надо выполнять приказ — стрелять или не стрелять. Потому что это не может быть хаотичный процесс. Армия должна быть управляемой».

При этом решение о том, открывать ли ответный огонь, остается за командиром на месте.

«Ни в коем случае туда не вмешивается ни Хомчак, ни командующий Объединенных сил. Это право того командира, у которого стоит задача защищать опорный пункт или район обороны», — подчеркнул генерал-полковник.

Как сообщал ForUm, 24 ноября, около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил 31-летний житель Фастова Минкин Вячеслав Юрьевич. Позже он умер в больнице.