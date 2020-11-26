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Сегодня, 26 ноября, в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван посол Украины в стране Игорь Кизим, сообщает пресс-служба белорусского МИД.

«Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.», – говорится в сообщении.

В МИД Беларуси также отметили, что украинскому послу выражена «крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны». «Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования, а также для безопасности сотрудников посольства и членов их семей», – сообщили в МИД.

«Заявлено, что Республика Беларусь ожидает реакции украинской стороны в связи с имевшими место провокациями в отношении почетного консульства Республики Беларусь во Львове и исходит из-за того, что акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание», – сказано в сообщении.
ForUm

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