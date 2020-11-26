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В правительстве и Офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников из-за распространения заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Какой из двух сценариев будет в конечном итоге выбран зависит от темпов распространения СOVID-19 и загруженности медицинской системы.

«Вариант локдауна действительно обсуждается сейчас в Кабмине и Офисе президента. Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В «лайтовом» варианте нам предложат локдаун после Нового года, на три недели, как раз на время новогодних каникул», - сказал собеседник.

Впрочем, если число новых случаев заболевания коронавирусом будет расти, локдаун может быть введен уже с 20 декабря и тогда он охватит новогодние праздники.

Собеседник отметил, что сейчас средний процент заполняемости больниц в Украине колеблется в пределах 50%, но если он будет достигать 80%, система здравоохранения может не выдержать.

«И тогда наступит то, о чем говорил Степанов: выборочная госпитализация и медицинский коллапс. Варианты локдауна пока лишь прорабатываются, возможно, транспортное сообщение останавливаться не будет», - добавили в ОПУ.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
ForUm

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