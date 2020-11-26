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Украина и Сент-Винсент и Гренадины запустили безвизовый режим.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Он назвал запуск безвиза быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены в 2019 году.

«Сегодня вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев», - написал Пристайко.
ForUm

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