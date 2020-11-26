Активная общественность города Ирпеня Киевской области выступила с открытым обращением к новоизбранным депутатам Ирпенского городского совета, в котором призвала отменить Генплан 2018 года, остановить строительство на незаконных объектах и привлечь к ответственности скандального экс-мэра Владимира Карплюка.

Такие требования вызваны массовой незаконной застройкой, которая превращает ранее курортный город в «бетонное гетто». Об этом сообщил в своем блоге на сайте «Капитал» правозащитник и общественный активист Лаврентий Кухалейшвили.

«Владимир Карплюк занял кресло мэра на досрочных выборах в 2014, и с этого момента в городе появилась новая форма организованной преступности, которая орудовала по формуле «власть+криминал». Благодаря прикрытию в мэрии строительная мафия Ирпеня оставалась неуязвимой для Закона, а местная прокуратура пачками закрывала уголовные производства», - пишет правозащитник.

По его словам, за последние четыре года правоохранительные органы возбудили против Карплюка около 30 уголовных дел, «но сотни миллионов «грязных» денег, которые строительная мафия зарабатывала на тотальной застройке города, давали возможность заносить откаты «куда нужно», и эти дела или не двигались с места, или просто закрывались».

В период с 2014 по 2020 год в Ирпене построили почти 1,5 млн квадратных метров жилья, а в город переехало более 70 000 жителей.

«Для сравнения стоить отметить, что все построенное жилье в Ирпене с момента основания города в 1900 до начала строительного бума в 2010 году составляло 870 тыс. квадратных метров, а его инфраструктура была рассчитана на 50 000 жителей. То есть строительная мафия во главе с Карлюком за время своего «царствования» построила два города Ирпеня и переселила туда в полтора раза больше людей, чем там жило ранее», - отмечает Кухалейшвили.

Инфраструктура города абсолютно не рассчитана на такое количество жителей, вследствие чего в Ирпене возникли проблемы со школами и детскими садами, а в ранее курортном городке уже появились заторы на дорогах, пишет правозащитник. Однако, по его словам, «сегодняшняя ситуация в Ирпене может оказаться цветочками в сравнении с грандиозными планами строительной мафии, которая вознамеривается застроить город «до предела» и увеличить его население еще в два раза».

«В 2018 году на сессии Ирпенского городского совета с помощью продажных депутатов и титушек был принят Генеральный план уничтожения города, согласно которому строительная мафия запланировала построить в городе еще 3 млн квадратных метров жилья на 100 000 новых жителей, - пишет он. - Для строительной банды во главе с Карплюком этот Генплан - возможность заработать миллиарды. Для жителей города - это катастрофа и уничтожение последних комфортных условий дли жизни в городе».

По словам Кухалейшвили, новый мэр Ирпеня Александр Карпушин является ставленником Владимира Карплюка, который остается неформальным «хозяином» города.

«Тотальная застройка, которая при поддержке Карплюка ведется в пойме речки Ирпень, окончательно приведет к тому, что город потеряет свою привлекательность для бизнеса и инвестиций. А отсутствие метро и других способов быстро доехать до Киева превратит город в «новую Троещину» - спальный район без возможности создания рабочих мест, в котором жители будут изолированы от столичного мира», - пишет активист.

В своем обращении к депутатам нового созыва жители Ирпеня требуют «не допустить уничтожение города»:

Привлечь к уголовной ответственности должностных лиц во главе с Владимиром Карплюком, которые на протяжении последних 5 лет выдавали документы на незаконные строительства в Ирпене, в том числе - на строительство микрорайона "Благодатный" где строительные мошенники обманули более тысячи семей!

Для спасения города от тотальной застройки отменить Генеральный план Ирпеня, принятый 19.12.2018 г. Ввести мораторий на многоэтажное строительство и мораторий на вырубку деревьев!

Провести аудит решений Ирпенского городского совета за 2015-2020 гг. по выделению земли, а также аудит освоения бюджетных средств!

Отменить разрешительные документы и запретить строительство на незаконных объектах: ЖК "Синергия-Сити", ЖК «Ютландия», ЖК Grand Country Irpin, ЖК Green Life, ЖК «Есенин», ЖК «Нью-Йорк», ЖК «Мюнхгаузен», ЖК «Берега», ЖК White House, а также других незаконных ЖК в Ирпене, строительство которых приведёт к тотальной перегрузке коммуникаций и социальной инфраструктуры города, а также может привести к появлению тысяч новых обманутых инвесторов!

«Только привлечением виновных к ответственности и пресечением любых незаконных манипуляций со стороны власти мы можем остановить в Ирпене строительный беспредел», - заключил Кухалейшвили.