Церковь, как мать, долготерпелива, и никому не отрезает путь к спасению.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Если человек в своем отступничестве зашел слишком далеко, тогда Церковь может лишь засвидетельствовать, что данный человек с ней более никак не связан, и предать его судьбу в руки Божьи. Это и есть суть анафемы», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, когда мы требуем анафем и проклятий даже для врагов, это означает, что сами во многом подвержены страстям.

«Мы не можем идти путем ненависти, ведь ненависть – это путь врагов Церкви, а путь самой Церкви – любовь. Никто не знает, как сложатся пути борющихся с Церковью. Они могут упасть в пропасть, а могут, как апостол Павел, возродиться к жизни новой. Потому так важно не пойти за такими человеческими и земными чувствами, как месть», - подчеркнул владыка.

Управделами УПЦ призвал верующих проявлять терпение, рассудительности и «дать упавшему ещё один, а, быть может, и не один, шанс».

«Никакой истинный христианин не станет желать зла даже грешнику. Ведь Церковь не судия. Судия – один Бог. И каждый будет отвечать перед Богом за свои действия», - заключил митрополит Антоний.