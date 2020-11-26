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Национальный банк Украины осовременил ряд норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний, сообщает пресс-служба НБУ.    

Отныне при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дия».

Также упрощается процедура принятия банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты. Отмечается, что в соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или адрес электронной почты).

Кроме того, на инкассаторские компании будут распространяться отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в Национальный банк, а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

Согласно сообщению, соответствующее постановление НБУ «Об утверждении изменений к инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине» вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Напомним, в апреле ID-карта и загранпаспорт стали доступны в приложении «Дия».
ForUm

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