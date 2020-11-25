Задержанный в Индонезии украинский блогер Михаил Орешников «не оформил юридически выход из гражданства Российской Федерации».

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на запрос Украинской правды.

«Дело Михаила Орешникова находится на особом контроле посольства Украины в Индонезии и Министерства иностранных дел Украины.

Согласно информации посольства Украины в Индонезии, 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (г.Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова. Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. По информации МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время задержанный находится в Главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии и сообщил о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям.

Дипломатическое учреждение Украины также направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии.

Украинский консул посетил Орешникова в месте содержания. Отмечается, что при его содействии задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. По данным МИД, жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья задержанный не высказывал.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил о задержании в Индонезии гражданина Украины Михаила Орешникова, которого хотят выдать Российской Федерации.

Михаил Орешников был участником российской националистической организации «Реструкт».

В России на него завели уголовное дело за нападение на полицейских во время одной из его акций в поддержку Украины. В июле 2014 года Орешников перешел государственную границу между Россией и Украиной, и попросил о политическом убежище.

В статусе беженца ему в итоге отказали, но, по его словам, благодаря поддержке батальона «Азов», в который он вступил, ему удалось получить вид на жительство, а затем — гражданство Украины.