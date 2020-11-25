В Киеве подачей кислорода оборудовали уже 1639 коек, сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Столица собственными силами подготовила почти 4,5 тысячи коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом. Среди них 1639 коек с подведенным кислородом. В частности: 1158 – с централизованной подачей и 481 – с кислородными концентраторами», - сообщил Кличко.

Он отметил, что для увеличения коек с подачей кислорода из городского бюджета выделили почти 31 млн гривен. Это средства на капремонт систем кислородоснабжения.

Еще более 5,5 млн предусмотрели на закупку кислородных концентраторов.

«Кроме того, госбюджет должен предоставить столице 64,3 миллиона на ремонт систем кислородоснабжения и закупку концентраторов. Почти половину этих средств Киев уже получил, - отметил мэр. - За счет денег города и госбюджета столица сможет до конца года увеличить количество коек с поставкой кислорода до более 3500. Это – 80 процентов коечного фонда, определенного для приема больных коронавирус», - сказал Кличко.